Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anunțat, luni, ca procedura in cazul fugarului Ionel Arsene, care de executat o pedeapsa cu inchisoarea de 6 ani și 8 luni pentru trafic de influența, se apropie de final, deși fostul baron PSD de Neamț, fugit in Italia, invoca motive medicale pentru a amana extradarea in Romania. „Pentru ca […] The post Cum incearca fugarul Ionel Arsene sa impiedice extradarea din Italia: „Exista un risc ridicat de suicid” appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .