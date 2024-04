Magistrații din Franța au respins definitiv solicitarea autoritaților romane de a-l extrada pe Paul Philippe al Romaniei, condamnat definitiv, in decembrie 2020, la trei ani și patru luni de inchisoare in dosarul retrocedarii ilegale a Fermei regale de la Baneasa. Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, a declarat ca refuzul se bazeaza pe invocarea avocaților lui Paul […] The post Franța a refuzat definitiv sa il extradeze pe Paul de Romania, condamnat in dosarul Fermei Baneasa appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .