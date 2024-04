De ce refuză Franța să îl extrădeze pe fugarul Paul de România, condamnat în dosarul Ferma Băneasa Romania nu reușește cu niciun chip sa-l aduca in țara pe fugarul Paul de Romania, condamnat la trei ani si patru luni inchisoare cu executare in dosarul retrocedarii ilegale a Fermei regale de la Baneasa. Franța refuza pur și simplu sa il extradeze pe Paul de Romania, iar decizia este definitiva. Motivul refuzului Instanțe din Franța este de-a dreptul incredibil: compunerea nelegala a completului de judecata din Romania. Ministerul Justiției transmite, insa, ca are in vedere reluarea demersurilor. „Acest fugar este la fel de important ca orice alt fugar din Romania. In procedura, Ministerul Justiției… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

