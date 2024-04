Stiri pe aceeasi tema

- Judecatoria Sectorului 4 a respins, miercuri, cererea lui Radu Mazare de eliberare conditionata din Penitenciarul Jilava, unde executa o condamnare de 9 ani inchisoare, primita in anul 2019 in dosarul retrocedarilor ilegale de terenuri si plaje din Constanta si Mamaia. Instanta a stabilit ca Radu Mazare…

- Instanta a stabilit ca Radu Mazare poate face o alta solicitare peste noua luni, insa decizia nu este definitiva."Respinge cererea de liberare conditionata formulata de petentul-condamnat Mazare Radu Stefan, in prezent detinut in Penitenciarul Bucuresti - Jilava, ca neintemeiata. Fixeaza termen de reiterare…

- Radu Mazare a ajuns in spatele gratiilor dupa ce a fost condamnat la o pedeapsa de noua ani de inchisoare in dosarul retrocedarilor de plaje și terenuri din Mamaia. Tribunalul Ilfov a decis contopirea pedepselor lui Radu Mazare. In loc de 14 ani, va executa doar 9 ani De asemenea, fostul primar al orașului…

- In februarie 2019, Inalta Curte a decis condamnarea lui Radu Mazare, in dosarul Retrocedarilor din Constanta, la 9 ani de inchisoare. Radu Mazare a fost adus in Romania la jumatatea lunii mai 2019. Judecatoria Sectorul 4 Bucuresti este asteptata sa se pronunte miercuri, 17 aprilie 2024, in dosarul in…

