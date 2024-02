Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justiției, Alina Gorghiu, anunța, miercuri, ca a dispus trimiterea Corpului de Control la Penitenciarul de la Poarta Alba pentru a verifica incidentele de la procesul lui Vlad Pascu. „Atunci cand a fost la Judecatoria Mangalia, au fost anumite incidente care au generat discuții in spațiul…

- Alina Gorghiu a dispus trimiterea Corpului de Control al ministerului la Penitenciarul Poarta Alba, pentru a verifica daca au fost respectate toate normele legale sau daca s-au luat masuri speciale in cazul lui Vlad Pascu, care a fost protejat de polițiști in fața jurnaliștilor, marți, inainte de a…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat luni, la bilantul DNA, ca isi doreste ca institutia sa gestioneze anul 2024 ca o institutie de elita, si sa ignore zgomotul de fond care va fi destul de puternic. Alina Gorghiu a tinut sa precizeze ca cere performanta, dar nu neaparat prin cantitate ci…

- Noul șef al Corpului de Control al Guvernului a fost somat sa predea cheia unei cutii de valori. The post Somat de banca sa predea cheia unei cutii de valori appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat ca autoritațile din Germania au mai facut o solicitare omologilor romani, pentru informatii cu privire la legislatia romaneasca. Gorghiu susține ca este o maniera prin care avocații lui Cherecheș incearca sa-i prelungeasca sederea in Germania, ca sa nu…

- Adrian Nica, noul șef al Corpului de Control al Guvernului a fost somat de BCR sa predea cheia unei cutii de valori, dupa ce banca l-a dat in judecata și a caștigat. Nica și soția sa au trei credite la BCR, conform declarației de avere. Conform portalului instanțelor de judecata, numele lui Adrian Nica,…

- Guvernul va aloca bani pentru plata transelor reprezentand drepturile salariale restante pentru personalul ICCJ, al Ministerului Public si al Ministerului Justitiei, au precizat surse oficiale. Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a obtinut suma de peste 1 miliard de lei, in urma discutiilor din Executiv.…