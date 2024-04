Al doilea suspect din cazul crimei de la Sibiu, in care victima a fost omul de afaceri Adrian Kreiner, va fi extradat. Barbatul a fost de acord sa fie adus in țara. Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a anuntat sambata ca luni, incep procedurile in vederea predarii unuia dintre inculpatii in cazul uciderii omului de afaceri […] The post Inca unul dintre barbații acuzați ca l-au ucis pe Adrian Kreiner va fi adus in țara. Un al treilea suspect e de negasit appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .