- Un elev din Cluj-Napoca merge in fiecare zi cu bicicleta la școala, dar acolo are mari batai de cap cu parcarea acesteia. ”Baiatul meu merge la școala cu bicicleta, iar in incinta școlii nu i se permite sa o parcheze. iar in fața școlii nu este parcare pentru biciclete/trotinete. Va rog sa instalați…

- Doua eleve de excepție de la Școala Gimnaziala Avram Iancu Turda au obținut locul I la olimpiada județeana de științe socio-umane. In urma acestor rezultate fetele merg mai departe la etapa naționala a competiției. Este vorba despre elevele Borza Luana și Vereș Ana Maria. „Cu mandrie și bucurie, le…

- Elevii turdeni continua sa faca performanța atat la nivel județean cat și național. Se intorc de la concursurile școlare cu rezultate de excepție. Spre exemplu un elev de la Școala Gimnaziala Avram Iancu Turda a obținut Premiul I la Olimpiada Naționala de Interpretare Instrumentala pentru invațamantul…

- Studentul Alexandru Ticula, care urmeaza cursurile Facultații de Muzica și Teatru, din cadrul Universitații de Vest din Timișoara, este laureat al prestigiosului concurs „Alexandru Farcaș Voice Competition”. In cadrul ediției naționale a concursului, care s-a desfașurat in colaborare cu Academia Naționala…

- A 24-a promoție de elevi ai Scolii de Agenti de Politie „Septimiu Muresan” Cluj-Napoca a depus, vineri, juramantul militar, in prezența domnului Romeo Simionescu, secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne. ”Jur credinta patriei mele Romania, jur sa-mi apar tara chiar cu pretul vietii, jur sa…

- La 5 martie 1953 a murit Iosif Vissarionovici Stalin. In 1946, Winston Churchill a anunțat ca „de la Stettin, in Baltica, la Trieste, in Adriatica, o cortina de fier s-a lasat peste continent”.

- Un nou premiu important a ajuns la Școala Populara de Arte și Meserii, secție a Centrului de Cultura și Arta al Județului Salaj. Amalia-Maria Țirle, cursanta la clasa de canto muzica ușoara, profesor Sergiu Chirila, a obținut premiul al II-lea, la secțiunea muzica ușoara, la recentul Festival-Concurs…

- Pasiunea pentru literatura i-a adus elevei Aldea Antonia, clasa a XI-a, PREMIUL III la Concursul Național de Poezie „Ocrotiți de Eminescu”. Cea de-a XXIV-a ediție a concursului a reunit sambata la Blaj, iubitori ai poeziei și ai liricii eminesciene. 150 de elevi și studenți au participat la cele doua…