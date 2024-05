Stiri pe aceeasi tema

- Pe 9 iunie, bucurestenii au de ales intre „fapte concrete si experimente ratate”, intre „primarul oamenilor si primarul impotriva oamenilor”, afirma candidatul PSD la Primaria Capitalei, Gabriela Firea. Ea a ținut sa faca o comparatie intre ce a realizat ea pe vremea cand a ocupat fotoliul de primar…

- Primarul Capitalei, Nicusor Dan, susține ca in urmatorii patru ani principalele probleme in ceea ce priveste asigurarea caldurii si a apei calde in reteaua centralizata din oras vor fi rezolvate. ”Da, da, se rezolva. In administratia precedenta a fost o medie cam de 17 kilometri pe an, noi am avut…

- Cristian Popescu Piedone, candidatul PUSL pentru Primaria Capitalei, catalogheaza decizia coaliției PSD-PNL de retragere a susținerii pentru candidatura doctorului Catalin Cirstoiu „o tradare a electoratului” și „un blat politic prin care il susțin pe Nicușor Dan” in dauna sa. Actualul primar de la…

- Atat primarul general in funcție, Nicușor Dan, cat și contracandidatul sau, primarul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, considera ca un alt candidat al alianței PSD-PNL desemnat acum, nu are șanse și nici timp sa mai urce in procente. Nicușor Dan a declarat la Digi 24 ca orice nou candidat ar intra…

- Dornic sa caștige un nou mandat pentru Primaria Capitalei, Nicușor Dan vrea sa știe cu exactitate, de aceasta data, valoarea adevarata a cladirilor și terenurilor din oraș. Instituția a scos la licitație un contract de un 1 milion de euro pentru evaluarea proprietaților din București. Potrivit unui…

- Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) anunța ca procurorii DNA ancheteaza savarșirea unor fapte de abuz in serviciu și uzurparea funcției, dupa un denunț facut impotriva primarului general Nicușor Dan și a unui alt funcționar din Primaria Capitalei. „Procurorii…

- Edilul sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, a anunțat, duminica seara, ca va candida la alegerile pentru Primaria Capitalei din partea partidului pe care il conduce, Partidul Umanist Social Liberal. „Voi candida la Primaria Capitalei din partea Partidului Puterii Umaniste, iar cine vrea sa se alinieze…

- Gabriela Firea este singurul candidat PSD care s-a inscris in cursa pentru Primaria Capitalei, a declarat șeful partidului, Marcel Ciolacu, care a adaugat ca nu el, ci organizația București o susține și ca „ar fi culmea sa fie singura candidata și sa piarda”. Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat ca…