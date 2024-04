O adolescentă a căzut de la etajul 1 al școlii, în timpul orei de engleză O eleva de 17 ani a cazut de la etajul 1 al unui liceu de arte din Cluj-Napoca, in timpul orei de engleza. Adolescenta este acum in stare grava la spital. Incidentul a avut loc luni dupa-amiaza. Au loc mai multe anchete la liceul de arte vizuale „Romulus Ladea” din Cluj-Napoca. Din cate se pare, martori la incident au fost profesoara de engleza a fetei și colegii ei, conform stirileprotv.ro. Profesoara a povestit ca la un moment dat eleva s-ar fi dus spre colegii din spatele clasei. Apoi, cat ea discuta cu un alt elev, ar fi observat-o pe aceasta pe pervazul geamului – stand in șezut. Profesoara… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

