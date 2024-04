Caz cutremurător în România. Copil vândut pentru 8.000 de lei Autoritatile romane au declanșat o ancheta, dupa ce o familie din Gorj si-ar fi vandut unul dintre copii, un baietel de 6 ani, pentru 8.000 de lei. Copilul a fost scos din tara si dus in Germania. Verificarile in acest caz au demarat dupa ce DGASPC Gorj a primit o adresa din partea Autoritatii Nationala […] The post Caz cutremurator in Romania. Copil vandut pentru 8.000 de lei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

