Doljean judecat pentru violarea unei minore de 15 ani, după gratii Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus menținerea arestului preventiv fața de un doljean incarcerat inca din noiembrie 2022 pentru viol si pornografie infantila. Un alt inculpat din acest dosar este judecat sub control judiciar, iar al treilea a fost plasat in arest la domiciliu. Potrivit anchetatorilor, in mai 2022, doi dintre inculpati ar fi violat o minora de 15 ani, care se afla sub influenta bauturilor alcoolice. Al treilea inculpat este acuzat ca relizat si distribuit materielele pornografice cu minora de 15 ani. Procurorii DIICOT au explicat ca victima ar fi fost violata de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au dispus arestarea preventiva a unui barbat acuzat de trafic de droguri de risc si mare risc. La sfarsitul saptamanii trecute, barbatul a fost prins in flagrant, in timp ce vindea droguri de mare risc. Potrivit procurorilor DIICOT, inculpatul a vandut diferite cantitați…

- Tribunalul Dolj a condamnat la 3 ani si 5 luni de inchisoare un barbat acuzat de trafic de droguri de mare risc si detinere de droguri pentru consum propriu. Potrivit anchetatorilor, barbatul a vandut cocaina cu sume cuprinse intre 1.000 si 1.200 de lei. Suspectul comunica cu clientii prin intermediul…

- Curtea de Apel Craiova a dat, ieri, o sentinta definitiva in dosarul in care au fost deferiti justitiei un politist de la Biroul Rutier Craiova si un fost jandarm. Cei doi au fost prinsi in flagrant, in iunie 2022, in timp ce vindeau cocaina unor consumatori din Craiova. In septembrie 2023, inculpatii…

- Tribunalul Dolj a inceput, cu o amanare, judecarea a cinci persoane din Dolj, acuzate de trafic de droguri de mare risc (cocaina). Patru dintre inculpați au fost deferiți justiției in stare de arest preventiv, iar unul se afla in arest la domiciliu. Potrivit procurorilor DIICOT, cei cinci inculpati…

- Procurorii DIICOT au dispus trimiterea in judecata a unui tanar de 27 de ani, acuzat de comiterea infractiunilor de trafic de droguri de risc si de mare risc. Inculpatul a fost prins in flgrant de oamenii legii in timp ce vindea 72 de comprimate ecstasy si 100 de grame de canabis cu 7.800 de lei. Tanarul…