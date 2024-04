Doljean împuşcat de poliţişti, condamnat pentru ultraj Curtea de Apel Craiova a respins apelul formulat de un doljean de 40 de ani, condamnat la doi ani de inchisoare cu executare pentru ultraj. Inculpatul a fost impuscat in picioare de un politist, in urma unui incident violent petrecut pe 25 iulie 2023, in Calafat. Barbatul a fost acuzat ca a agresat doi politisti inainte de a fi impuscat. In acelasi dosar au fost condamnati cu suspendare doi barbati care au fost implicati in altercatie. Politistii doljeni au explicat ca totul a inceput dupa ce agentii au incercat sa traga pe dreapta un autoturism. Soferul a refuzat sa opreasca si a fost urmarit… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

