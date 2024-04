Tânăr din Băileşti, condamnat definitiv pentru tentativă de omor Curtea de Apel Craiova a respins apelul formulat de un tanar de 25 de ani, din Bailesti, condamnat la trei ani si patru luni de inchisoare pentru tentativa de omor. Potrivit oamenilor legii, suspectul l-a lovit in cap cu o teava metalica pe vecinul sau, un tanar de 21 de ani. Incidentul a avut loc in noaptea de 13 spre 14 iunie 2023, in Bailesti. Anchetatorii au stabilit ca totul a inceput dupa ce victima, care circula pe o bicicleta, a lovit scuterul inculpatului. Politistii doljeni au explicat ca agresiunea a fost sesizata de tatal victimei, un barbat de 46 de ani, din Bailesti.„In noaptea de… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un adolescent de 15 ani a fost retinut, aseara, fiind acuzat ca a injunghiat un elev de la o scoala din Sectorul 6 al Capitalei. Incidentul a avut loc la Colegiul Tehnic „Iuliu Maniu”, situat in sectorul 6 al Capitalei. „Tanarul, de 15 ani, banuit de savarsirea faptei a fost retinut pentru 24 de ore.…

- Tribunalul Dolj a dispus mentinerea arestului preventiv fata de trei barbati acuzati de tentativa de omor, arestati inca din ianuarie 2023. Un alt inculpat din acest dosar a fost plasat sub control judiciar. Potrivit oamenilor legii, inculpatii au batut si injunghiat un barbat de 36 de ani, in urma…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au dispus, ieri, arestarea preventiva a unui barbat din Dabuleni, urmarit la nivel international in baza unui mandat emis de autoritatile italiene. Potrivit oamenilor legii, doljeanul a fost condamnat in Italia la sapte ani si opt luni de inchisoare pentru proxenetism.…

- Procurorii DIICOT au dispus trimiterea in judecata a zece persoane acuzate de constituirea unui grup infractional si trafic de migranti. Șapte dintre inculpați au fost deferiți justiției in stare de arest preventiv. Potrivit anchetatorilor, suspectii au preluat migranti de pe malul bulgaresc al Dunarii…

- Tribunalul Dolj a dispus, sambata, arestarea preventiva a doi frati din comuna Unirea, acuzati de tentativa de omor. Potrivit oamenilor legii, cei doi inculpati au batut si injunghiat doua persoane din localitate. Incidentul violent a avut loc vineri seara, intr-o parcare din comuna Unirea. Politistii…

- Tribunalul Dolj a dispus mentinerea arestului preventiv fata de trei barbati acuzati de tentativa de omor, arestati in urma cu un an, in ianuarie 2023. Un alt inculpat din acest dosar a fost plasat sub control judiciar. Potrivit oamenilor legii, inculpatii au batut si injunghiat un barbat de 36 de…