- Curtea de Apel Craiova a dat, ieri, o sentinta definitiva in dosarul in care au fost deferiti justitiei un politist de la Biroul Rutier Craiova si un fost jandarm. Cei doi au fost prinsi in flagrant, in iunie 2022, in timp ce vindeau cocaina unor consumatori din Craiova. In septembrie 2023, inculpatii…

- Procurorii DIICOT au dispus trimiterea in judecata a zece persoane acuzate de constituirea unui grup infractional si trafic de migranti. Șapte dintre inculpați au fost deferiți justiției in stare de arest preventiv. Potrivit anchetatorilor, suspectii au preluat migranti de pe malul bulgaresc al Dunarii…

- Tribunalul Dolj a dispus, sambata, arestarea preventiva a doi frati din comuna Unirea, acuzati de tentativa de omor. Potrivit oamenilor legii, cei doi inculpati au batut si injunghiat doua persoane din localitate. Incidentul violent a avut loc vineri seara, intr-o parcare din comuna Unirea. Politistii…

- Tribunalul Dolj a dispus mentinerea arestului preventiv fata de trei barbati acuzati de tentativa de omor, arestati in urma cu un an, in ianuarie 2023. Un alt inculpat din acest dosar a fost plasat sub control judiciar. Potrivit oamenilor legii, inculpatii au batut si injunghiat un barbat de 36 de…

- Tribunalul Dolj a dispus mentinerea arestului preventiv fata de patru doljeni, deferiti justitiei pentru trafic de droguri de mare risc. Un alt inculpat din dosar a fost plasat in arest la domiciliu. Potrivit procurorilor DIICOT, cei cinci inculpati au procurat, deținut și vandut cocaina unor consumatori…

- Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au condamnat la patru ani de inchisoare un barbat de 43 de ani, din comuna Desa, acuzat de loviri cauzatoare de moarte. Initial, la Tribunalul Dolj, inculpatul a primit trei ani de inchisoare cu suspendare. Potrivit oamenilor legii, in seara zilei de 1 iulie…

- Judecatorii de la Tribunalul Dolj au condamnat la 10 ani si 9 luni de inchisoare un barbat de 45 de ani, deferit justitiei pentru tentativa de omor, loviri sau alte violente si incalcarea ordinului de protectiei. Potrivit oamenilor legii, barbatul le-a atacat cu un cutit pe fosta concubina si pe mama…