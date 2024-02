Doi fraţi din comuna Unirea, arestaţi pentru tentativă de omor Tribunalul Dolj a dispus, sambata, arestarea preventiva a doi frati din comuna Unirea, acuzati de tentativa de omor. Potrivit oamenilor legii, cei doi inculpati au batut si injunghiat doua persoane din localitate. Incidentul violent a avut loc vineri seara, intr-o parcare din comuna Unirea. Politistii doljeni au explicat ca victimele au suferit leziuni care le-au pus viata in pericol.„In seara zilei de 08 februarie, politisti au fost sesizați cu privire la faptul ca, doi tineri de 25 si 29 de ani, din comuna Unirea, ar fi fost agresati fizic de alti doi tineri de 22 si 23 de ani, din localitate.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

