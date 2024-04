Stiri pe aceeasi tema

- La finele saptamanii trecute, sub egida „Luna plantarii arborilor" și "Saptamana verde", 55 de elevi și profesori ai Colegiului Tehnic de Industrie Alimentara Suceava și 25 de specialiști silvici s-au implicat intr-o acțiune de plantare pe raza OS Pojorata, UP I ...

- Canotorii au plantat peste 1200 de puieți de stejar in Padurea Campionilor Sportivii Federației Romane de Canotaj au plantat de aceasta data peste 1200 de puieți de stejar, pe o suprafața de o jumatate de hectar. Prin puterea exemplului, canotorii incurajeaza toți romanii sa faca demersuri impotriva…

- Peste 500 de voluntari au participat sambata la o acțiune de impadurire de mari proporții desfașurata in municipiul Curtea de Argeș, in punctul Zavoi-Deversor( zona targului saptamanal). Evenimentul a fost organizat de Asociația ,, Ajut deci exist” impreuna cu ,,Plantam Speranța”, in parteneriat cu…

- Elevii clasei I de la Școala Gimnaziala „Bogdan Voda" din Radauți, indrumați de prof. Mirela Chidon-Frunza, s-au intalnit joi, 4 aprilie 2024, cu copiii de la Centrul Social „Maria Ward" Radauți, coordonați de sora Luiza Tutuianu, reprezentanta a Congregatio ...

- Elevii ai claselor a IX- a D, J și a X-a F, din Colegiul Național „Mihai Eminescu” Buzau – școala acreditata Erasmus plus -, au plantat in Parcul Crang, la inițiativa EUROPE DIRECT Buzau, 70 de puieți de frasin. Plantarea a avut loc in cadrul evenimentului ,,Plantam pentru maine”, in Saptamana Școala…

- Recent a avut loc etapa județeana a Olimpiadei Naționale de Fizica. In urma ierarhizarii rezultatelor la nivel național, 11 elevi din județul Maramureș (Colegiul Național „Gheorghe Șincai” Baia Mare, Colegiul Național „Vasile Lucaciu” Baia Mare, Școala Gimnaziala „Lucian Blaga” Baia Mare, Colegiul Național…

- Anul acesta, la Sacele, se va impaduri o suprafața de 16 ha, anunta primarul Virgil Popa . RPLP Sacele a inceput campania de impaduriri din primavara anului 2024. astfel, peste 81.000 de puieți vor fi plantați la Sacele anul acesta, pe o suprafața de 16 ha. „Regia Publica Locala a Padurilor (RPLP) Sacele…

- Miercuri, 21 februarie 2024, Școala Gimnaziala „Bogdan Voda" din Campulung Moldovenesc a fost gazda unei sesiuni de formare pentru profesori, avand ca invitați specialiști ai Centrului Județean de Resurse și Asistența Educaționala (CJRAE) Suceava.Activitatea, inițiata de psih. Adina ...