UNSAR: 514.000 euro este cea mai mare despăgubire achitată anul trecut în baza poliţei de asigurare facultativă pentru locuinţă ”Cea mai mare despagubire achitata anul trecut de catre o companie Membra UNSAR, in baza politei de asigurare facultativa pentru locuinta, a depasit 2,5 milioane lei (514.000 euro). Aceasta este cea mai mare despagubire inregistrata in ultimii 5 ani, fiind de 2 ori mai mare decat cea achitata in anul 2022 si chiar de 4 ori mai mare fata de cea din 2021”, arata UNSAR. Conform analizei efectuate la nivelul asociatiei, suma a fost achitata pentru acoperirea prejudiciilor generate de producerea unui incendiu. Amintim faptul ca incendiul a fost riscul care a produs cele mai mari daune locuintelor si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O companie membra a Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR) a achitat, anul trecut, in baza politei de asigurare facultativa pentru locuinta, o despagubire de peste 2,5 milioane de lei (514.000 de euro), cea mai mare valoare inregistrata in ultimii cinci ani,…

- O companie membra a Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR) a achitat, anul trecut, in baza politei de asigurare facultativa pentru locuinta, o despagubire de peste 2,5 milioane de lei (514.000 de euro), cea mai mare valoare inregistrata in ultimii cinci ani,…

- ”Companiile de asigurari au achitat anul trecut despagubiri de peste 169 milioane lei in baza asigurarilor pentru locuinte. Astfel, sprijinul financiar oferit proprietarilor de locuinte a inregistrat o crestere de 63% fata de valoarea achitata in 2022 (peste 103 milioane lei)”, arata datele UNSAR. Peste…

- ”Companiile de asigurari au achitat anul trecut despagubiri de peste 169 milioane lei in baza asigurarilor pentru locuinte. Astfel, sprijinul financiar oferit proprietarilor de locuinte a inregistrat o crestere de 63% fata de valoarea achitata in 2022 (peste 103 milioane lei)”, arata datele UNSAR. Peste…

- Industria de asigurari considera importanta modificarea Legii RCA, insa e necesar ca aceasta modificare sa aduca stabilitate si o mai buna functionare a pietei RCA, pentru asigurarea unei protectii corespunzatoare victimelor accidentelor rutiere, arata Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si…

- Doar una din cinci locuinte este asigurata in caz de dezastru, la nivel national, in conditiile in care aproape 70% din populatie locuieste in zone de hazard seismic moderat sau ridicat, potrivit datelor Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR). Comunicatul UNSAR…

- Astazi, 4 martie, se implinesc 47 de ani de la cutremurul din 1977 din Romania, in urma caruia și-au pierdut viața aproximativ 1.570 de oameni și alți 11.000 au fost raniți. Uniunea Naționala a Societaților de Asigurare și Reasigurare din Romania (UNSAR) publica pe site-ul propriu un comunicat de presa…

- ”Au trecut 47 de ani de la cutremurul din 1977, in urma caruia si-au pierdut viata aproximativ 1.500 de oameni si alti 11.000 au fost raniti. Romania este, in continuare, una dintre tarile cele mai expuse la seisme, acestea aflandu-se in topul riscurilor de care se tem romanii. Astfel, potrivit unei…