- Cea mai mare despagubire platita anul trecut de o companie de asigurari din tara noastra a depasit o jumatate de milion de euro si a acoperit pierderile generate de producere a unui incendiu. Potrivit Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania, aceasta este, de altfel,…

- Doar una din cinci locuinte este asigurata in caz de dezastru, la nivel national, in conditiile in care aproape 70% din populatie locuieste in zone de hazard seismic moderat sau ridicat, potrivit datelor Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR). Comunicatul UNSAR…

- ”Au trecut 47 de ani de la cutremurul din 1977, in urma caruia si-au pierdut viata aproximativ 1.500 de oameni si alti 11.000 au fost raniti. Romania este, in continuare, una dintre tarile cele mai expuse la seisme, acestea aflandu-se in topul riscurilor de care se tem romanii. Astfel, potrivit unei…