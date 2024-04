UNSAR: Companiile de asigurări au achitat anul trecut despăgubiri de peste 169 milioane lei în baza asigurărilor pentru locuinţe ”Companiile de asigurari au achitat anul trecut despagubiri de peste 169 milioane lei in baza asigurarilor pentru locuinte. Astfel, sprijinul financiar oferit proprietarilor de locuinte a inregistrat o crestere de 63% fata de valoarea achitata in 2022 (peste 103 milioane lei)”, arata datele UNSAR. Peste 85% din valoarea acestor despagubiri (145 milioane lei) au fost platite in baza asigurarilor facultative pentru locuinte, in crestere cu cca. 44% fata de cele din 2022. “Anul trecut a fost unul marcat de multe evenimente care au afectat inclusiv locuintele noastre. Acest fapt este confirmat si… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Doar una din cinci locuinte este asigurata in caz de dezastru, la nivel national, in conditiile in care aproape 70% din populatie locuieste in zone de hazard seismic moderat sau ridicat, potrivit datelor Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR). Comunicatul UNSAR…

- Au trecut 47 de ani de la cutremurul din 1977, in urma caruia și-au pierdut viața aproximativ 1.500 de oameni și alți 11.000 au fost raniți. Romania este, in continuare, una dintre țarile cele mai expuse la seisme, acestea aflandu-se in topul riscurilor de care se tem romanii. Astfel, potrivit unei…

- ”Au trecut 47 de ani de la cutremurul din 1977, in urma caruia si-au pierdut viata aproximativ 1.500 de oameni si alti 11.000 au fost raniti. Romania este, in continuare, una dintre tarile cele mai expuse la seisme, acestea aflandu-se in topul riscurilor de care se tem romanii. Astfel, potrivit unei…

- CARAȘ-SEVERIN – In vreme ce șeful județului a tot argumentat de ce unele din lucrarile de reparații la drumuri, de toaletare și de deszapeziri ar trebui facute in regie proprie, șeful noii majoritați crede ca acest lucru este imposibil! Chiar daca aripa stanga a județului a mutat banii din buget unde…

- Companiile de asigurari au achitat despagubiri de peste 119,2 milioane lei in baza asigurarilor pentru locuinte, in primele 9 luni ale anului trecut, in crestere cu 61% fata de valoarea achitata in aceeasi perioada a anului 2022, se arata intr-un comunicat al Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare…

- Companiile de asigurari au achitat despagubiri de peste 119,2 milioane lei in baza asigurarilor pentru locuințe, in primele 9 luni ale anului trecut. Astfel, sprijinul financiar oferit a inregistrat o creștere de 61% fața de valoarea achitata in aceeași perioada a anului 2022 (74,1 milioane lei), arata…

- Despagubiri de peste 119,2 milioane lei in baza asigurarilor pentru locuinte au fost platite in primele 9 luni ale anului trecut, in crestere cu 61% fata de aceeasi perioada a anului 2022.

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”UNIREA” al județului Alba și-a prezentat, intr-o ședința festiva, activitațile desfașurate in anul 2023. Inspectorul șef – colonel Ovidiu COSTEA, a prezentat bilanțul pe anul 2023 in prezența domnului locotenent – colonel Adrian Mirel RISTEA, locțiitor șef…