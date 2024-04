Despagubirile achitate anul trecut in baza asigurarilor pentru locuinte au crescut cu 63%

Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat UNSAR, anul trecut, companiile de asigurari au platit despagubiri in valoare de peste 169 milioane de lei in temeiul polițelor de asigurare pentru locuințe. Aceasta suma reflecta o creștere semnificativa de 63% fața de suma achitat

- Comunicat UNSAR Companiile de asigurari au achitat anul trecut despagubiri de peste 169 milioane lei in baza asigurarilor pentru locuințe. Astfel, sprijinul financiar oferit proprietarilor de locuințe a inregistrat o creștere de 63% fața de valoarea achitata in 2022 (peste 103 milioane lei). Peste 85%…

- Companiile de asigurari au achitat anul trecut despagubiri de peste 169 milioane de lei in baza asigurarilor pentru locuinte, in crestere cu 63% fata de valoarea achitata in 2022, respectiv peste 103 milioane lei, se arata intr-un comunicat al Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare…

- Doar una din cinci locuinte este asigurata in caz de dezastru la nivel national, in conditiile in care aproape 70% din populatie locuieste in zone de pericol seismic moderat sau ridicat, potrivit datelor Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania. Desi teama de cutremur…

- Doar una din cinci locuinte este asigurata in caz de dezastru, la nivel national, in conditiile in care aproape 70% din populatie locuieste in zone de hazard seismic moderat sau ridicat, potrivit datelor Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania (UNSAR). Comunicatul UNSAR…

- Prima medie RCA a avut in primele noua luni ale anului trecut o evolutie de 5%, iar dauna medie platita in baza politelor RCA a crescut cu 12%, precizeaza Uniunea Nationala a Societatilor de Asigurare si Reasigurare din Romania. Precizarile vin in urma informatiilor "trunchiate privind piata asigurarilor"…

- Companiile de asigurari au achitat despagubiri de peste 119,2 milioane lei in baza asigurarilor pentru locuinte, in primele 9 luni ale anului trecut, in crestere cu 61% fata de valoarea achitata in aceeasi perioada a anului 2022, se arata intr-un comunicat al Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare…

- Companiile de asigurari au achitat despagubiri de peste 119,2 milioane lei in baza asigurarilor pentru locuințe, in primele 9 luni ale anului trecut. Astfel, sprijinul financiar oferit a inregistrat o creștere de 61% fața de valoarea achitata in aceeași perioada a anului 2022 (74,1 milioane lei), arata…