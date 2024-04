Stiri pe aceeasi tema

- Companiile de asigurari au achitat anul trecut despagubiri de peste 169 milioane de lei in baza asigurarilor pentru locuinte, in crestere cu 63% fata de valoarea achitata in 2022, respectiv peste 103 milioane lei, se arata intr-un comunicat al Uniunii Nationale a Societatilor de Asigurare si Reasigurare…

- Despagubirile pentru reparatia vehiculului avariat, achitate prin decontare directa. Condiția, valoarea totala sa nu depaseasca echivalentul in lei a 400 de euro Despagubirile pentru reparatia vehiculului avariat, achitate prin decontare directa. Condiția, valoarea totala sa nu depaseasca echivalentul…

- ”Au trecut 47 de ani de la cutremurul din 1977, in urma caruia si-au pierdut viata aproximativ 1.500 de oameni si alti 11.000 au fost raniti. Romania este, in continuare, una dintre tarile cele mai expuse la seisme, acestea aflandu-se in topul riscurilor de care se tem romanii. Astfel, potrivit unei…

- Companiile de asigurari au achitat despagubiri de peste 119,2 milioane lei in baza asigurarilor pentru locuințe, in primele 9 luni ale anului trecut. Astfel, sprijinul financiar oferit a inregistrat o creștere de 61% fața de valoarea achitata in aceeași perioada a anului 2022 (74,1 milioane lei), arata…

