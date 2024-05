Stiri pe aceeasi tema

- ALEGE CALITATEA MAXIMA LA PREȚURI ATRACTIVE! Oferta speciala* Schimb kit curea distribuție pentru automobile Skoda din 2017-2019 (4+) și automobile Skoda din 2016 sau anterior (7+): ????Programeaza-te acum in Service MATEROM AUTOMOTIVE: TELEFON: 0263 210 425 EMAIL: [email protected] PROGRAMARE ONLINE:…

- 1. Curațare delicata cu un gel sau spuma de curațare blandaPrimul pas in rutina ta de ingrijire a tenului de dimineața ar trebui sa fie curațarea delicata a feței pentru a elimina impuritațile și excesul de sebum acumulate peste noapte. Alege un gel sau o spuma de curațare potrivita tipului tau de ten…

- In 13 martie era publicat in Monitorul Oficial Ordinul nr. 211/28/391/2024 pentru modificarea Instrucțiunilor privind cartea de identitate a vehiculului, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, al ministrului afacerilor interne și al ministrului finanțelor publice nr. 26/36/542/2016. Potrivit…

- Formația Blazzaj va susține un concert de lansare a variantei digitale a albumului „Intoarcerea omului furnicar“, la sfarșitul acestei saptamani la Timișoara. „Dupa incercarea nereușita de a prelua conducerea asociației de locatari, omul furnicar s-a ratacit 28 de zile in supermarketuri in cautarea…

- La doi ani de la debutul supercar-ului hibrid McLaren Artura, constructorul britanic de automobile este pregatit sa extinda gama cu o varianta decapotabila. Numele sau este Artura Spider. Din punct de vedere estetic, noul McLaren Artura Spider arata aproape la fel ca varianta Coupe, singurele diferențe…

- Daca locuiești in București și vrei sa scapi un weekend din jungla urbana, dar in același timp nu iți dorești sa petreci 7-8 ore in mașina, avem o soluție: Veliko Tarnovo, orașul din Bulgaria situat la aproximativ 3 ore de București. Veliko Tarnovo este un oraș din Bulgaria situat la aproximativ 3 ore…

- Limba romana este una dintre cele mai bogate și diverse limbi din lume, cunoscuta pentru frumusețea sa poetica și pentru complexitatea sa lingvistica. Cu toate acestea, chiar și pentru cei familiarizați cu ea, unele aspecte pot parea dificile și pot crea confuzie, cum ar fi pluralul unor cuvinte. Printre…

- Exista versuri, instrumentale și voci care au capacitatea de a atinge suflete din numeroase generații, iar piesa „Clipe” este cel mai bun exemplu. Spre bucuria tuturor, YUKA se alatura formației 3 Sud Est pentru a aduce o noua viața acestei piese memorabile. Conștienta de puterea muzicii de a conecta…