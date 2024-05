George Tuța, candidatul PSD-PNL la Primaria Sectorului 1, le promite tinerilor din aceasta zona a Capitalei ca le va construi terenuri de sport și spații speciale pentru ei, așa cum exista in marile orașe ale Europei și chiar in alte sectoare din București. In mesajul transmis de Ziua Tineretului, Tuța spune ca administrațiile locale ar […] The post George Tuța, candidatul PSD-PNL la Primaria Sectorului 1: „Tinerii merita mai multa atenție din partea administrațiilor locale” appeared first on Puterea.ro .