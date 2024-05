”Bucovina sunt convins ca a inceput sa devina si brandul si destinatia autenticului, pe podium, pe primul loc. Daca Autostrada A7 in trei ani de zile va prinde contur, pentru ca luptam din rasputeri si acum am primit finantare si de la Pascani in sus, pana la Siret, eu cred ca in trei ani de zile, bucurestenii se vor putea gandi, ne urcam in vinerea Pastelui in masina si mergem sa vedem originalul, Bucovina la ea acasa, autenticul”, a spus Gheorghe Flutur, la Prima News. ”Noi, la capat de autostrada, ne pregatim, nu stam”, a mai spus presedintele CJ Suceava. ”Evenimente, muzee, manastirile…