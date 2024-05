Stiri pe aceeasi tema

- Luna mai vine cu cele mai bune vești pentru unii nativi ai horoscopului. Aceștia vor avea parte de multe clipe speciale in perioada urmatoare. Ei se vor bucura de noroc pe toate planurile: dragoste, bani, dar și cariera. In luna mai, Taurul stralucește mai mult ca niciodata. Ești in centrul atenției…

- Geanina Ilieș a dezvaluit ce face de fiecare data cand merge in vacanța. Indragita prezentatoare TV a petrecut momente speciale alaturi de fiul ei, in Barcelona. Ce a marturisit, in exclusivitate pentru Vacanța de Vedeta.

- Iți place sa ai mai multe piese rafinate in garderoba ta. Rochia ta eleganta esențiala este una dintre ele. O imbraci pentru fiecare ocazie speciala. La Ina Fashion, poți alege dintr-o gama larga de modele de calitate de rochii dama la prețuri accesibile. Din dantela, cu paiete, uni sau colorate, rochia…

- Cei mai valoroși sportivi ai județului Mureș au fost premiați vineri, 22 martie, in cadrul Galei Sportului Mureșean. Evenimentul a fost organizat de catre Direcția Județeana pentru Sport și Tineret Mureș, s-a desfașurat in Sala Mare a Palatului Culturii din Targu Mureș, iar premierea s-a efectuat pe…

- Vrei sa ii surprinzi pe cei dragi cu un desert delicios ori iți este pofta de ceva dulce, dar nu știi ce sa mai faci? Noi avem soluția! Iți prezentam o rețeta delicioasa de prajitura cu miere și afine. Un preparat simplu și rapid care ii va surprinde pe pofticioși. De ce ingrediente ai nevoie, dar și…

- Daca vrei sa ii surprinzi pe cei dragi cu un desert delicios, dar nu știi ce sa mai faci, noi iți prezentam o rețeta simpla de prajitura cu rom și capșuni. De ce ingrediente ai nevoie, dar și care este modul de preparare. Trebuie sa fii atenta la toți pașii daca iți dorești ca rezultatele sa fie pe…

- Cristi Iacob și soția sa au fost propuși spre eliminare, la Power Couple Romania. Momente critice pentru doua concurente se anunța in ediția de diseara.Proba solicitanta psihic pentru fete, ieri seara, la Power Couple Romania – La bine și la greu! Concurentele și-au ghidat partenerii, care au șofat…

- „A cazut o bucata dintr-un avion de agrement care aparține Aeroclubului Targu Mureș. Aeronava a aterizat in siguranța pe aerodrom”, au precizat reprezentanții ISU. Cercetarile au fost preluate de Parchetul de pe langa Curtea de Apel Mureș.