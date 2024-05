Cât costă parcarea pe litoral A inceput sezonul la mare. Asociațiile de turism spun ca vor ajunge pe litoralul romanesc zeci de mii de turiști in aceasta minivacanța. Pentru turiștii care ajung cu mașinile, tariful de parcare variaza in funcție de zona in care se afla, acesta fiind stabilit prin decizia Consiliului Local Constanța . In Mamaia, locurile de parcare sunt imparțite in trei zone distincte: zona 0, zona 1 și zona 2. Primaria Constanța ofera prima jumatate de ora de parcare gratuita, indiferent de zona in care se afla turiștii. In „zona 0″, parcarea este gratuita intre orele 20:00 și 08:00, de luni pana vineri, inclusiv… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

