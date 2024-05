Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile iau masuri pentru ca romanii sa nu ramana pagubiți in vacanțele de vara, din cauza problemelor din industria aviatica. Avand in vedere apropierea unui sezon turistic aglomerat, dar și a unor mari competiții sportive, ANPC a inceput discuții c

- Pregatiri ca de razboi! Franta vrea sa foloseasca sistemul de aparare aeriana al Greciei pentru Jocurile Olimpice (presa)Franta a cerut sa imprumute un sistem de aparare antiaeriana grecesc pe durata Jocurilor Olimpice de la Paris, informeaza cotidianul grec Kathimerini, potrivit Politico, scrie…

- Industria turismului se pregateste de un sezon dificil, pentru ca preturile vacantelor sunt asteptate sa fie si cu 10-15% mai mari decat anul trecut – a declarat presedinta Asociatiei Tur-operatorilor din Bulgaria, Dimitrina Goranova, intr-un interviu pentru postul public bulgar de radio. Ea a spus…

- Autoritațile israeliene vor decide in zilele urmatoare in privința unui raspuns la atacul Iranului asupra teritoriului statului evreu. Despre acest lucru a anunțat ABC News cu referire la reprezentantul Forțelor de Aparare ale Israelului, Peter Lerner. Potrivit acestuia, conducerea Israelului "va decide…

- A inceput numaratoarea inversa pana la intrarea Romaniei in spațiul Schengen aerian și maritim. In noaptea de sambata spre duminica se vor schimba regulile. Autoritațile fac ultimele pregatiri. Trebuie sa știți insa ca polițiștii pot legitima in continuare persoane care par suspecte. Pe 31 martie, la…

- UPDATE Mai multe explozii s-au produs luni dimineața la Kiev. Capitala Ucrainei a fost atacata aerian de ruși. Autoritațile locale confirma exploziile dar nu au informații despre eventualele victime și pagube. Mai multe explozii au fost auzite la Kiev, au confirmat cațiva martori pentru Reuters. In…

- Autoritatile au transmis, in noaptea de sambata spre duminica, un mesaj RO-Alert de avertizare a populatiei din nordul judetului Tulcea privind riscul de cadere a unor obiecte din spatiul aerian. ”In cursul noptii trecute, Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta a emis un mesaj RO-Alert pentru…

- Procurorul-șef al DNA, Marius Voineag, a avut, saptamana trecuta, in cadrul unei vizite in Italia, o serie de intalniri cu oficiali din domeniul Justiției, in cadrul carora a discutat despre extradarea fugarilor romani condamnați definitiv in Romania și aflați in peninsula.