Agentia de evaluare financiara Standard & Poors Global Ratings (S&P) a retrogradat ratingul Frantei. Aceasta este o lovitura pentru angajamentul presedintelui Emmanuel Macron privind gestionarea datoriei, in conditiile in care Guvernul nu reuseste sa tina sub control situatia finantelor publice, in urma pandemiei si a crizei energetice. Ratingul de credit pe termen lung al Frantei […]