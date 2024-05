Stiri pe aceeasi tema

- Internetul are, in general, un efect benefic pentru starea de bine, a constatat un studiu international, a relatat DPA/PA Media, potrivit Agerpres. Constatarile sugereaza ca, in pofida temerilor bazate pe pareri contrare, utilizarea internetului pare sa aiba efecte benefice asupra starii de bine. Cercetatori…

- Ministrul Justitiei, Alina Gorghiu, a declarat vineri ca este „foarte posibil” ca DNA sau alte institutii sa se sesizeze in legatura cu investigatia publicatiei Recorder care sustine ca primarul liberal din Sinaia si-ar fi cumparat, printr-un apropiat, un castel in localitatea Orthez din Franta, pe…

- Fugarul Paul al Romaniei a facut o noua cerere de eliberare pe cautiune, in Malta, iar vineri se judeca aceasta contestatie la eliberarea pe cautiune, au precizat surse judiciare pentru News.ro. Intre timp, instanta din Romania a trimis autoritatilor din Malta mandatul de arestare european tradus precum…

- „Instanța din Malta a decis azi arestarea preventiva a fugarului Paul de Romania pana pe data de 9 mai.Din informațiile pe care le avem, solicitarea acestuia, de a fi eliberat pe cauțiune, a fost respinsa, decizie care poate fi insa contestata.Dupa cum știți, acesta a fost condamnat la pedeapsa de 3…

- Un barbat din Livezi a fost obligat de instanța sa plateasca daune morale de 10.000 euro unor polițiști din Onești, dupa ce s-a filmat in timp ce ii agresa verbal și a publicat, apoi, filmulețul pe pagina sa de Facebook, scrie unupetrotus.ro. Pampam Bogdan, cum este cunoscut pe Facebook, Bogdan Gheorghe…

- Ministra Sanatații, Ala Nemerenco, se arata nemulțumita de utilizarea serviciului de poșta electronica din Rusia, mail.ru, in instituțiile de stat din țara. Intr-o postare, ministra a denunțat doua astfel de cazuri și a menționat ca a pedepsit disciplinar un conducator pentru expedierea unei informații…

- Gabriela Arsene (Istrate), fosta soție a fugarului Ionel Arsene, trebuie sa plateasca o suma impresionanta dupa ce o firma de recuperare a creanțelor a caștigat un proces prin care solicita poprire pe conturile femeii. Gabriela și Ionel Arsene s-au separat formal, acum cațiva ani, dar au continuat sa…

- A doua cea mai inalta instanta din Europa a declarat ca autoritatile de reglementare din UE ar trebui sa plateasca 785.857,54 euro (851.634 dolari) din costurile legale ale Qualcomm, mai putin de 90% din cele 12 milioane de euro solicitate de producatorul de cipuri din SUA dupa ce a castigat un recurs…