Părinți amendați drastic de o instanță de judecată, din cauza absențelor adunate de copii la școală Un tribunal din Franța a amendat 22 de parinți cu 750 de euro, din cauza absenteismul repetat al copiilor lor de la școala. Unii dintre ei au lipsit timp de mai multe luni sau chiar un an școlar intreg. „Școlarizarea este o obligație democratica, in așa fel incat copiii noștri sa aiba acces la cunoaștere"

Sursa articol si foto: pressalert.ro

- Un tribunal din Franța a amendat 22 de parinți cu 750 de euro, din cauza absenteismul repetat al copiilor lor de la școala. Unii dintre ei au lipsit timp de mai multe luni sau chiar un an școlar intreg, potrivit mediafax.

