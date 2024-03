Alina Gorghiu, la plantat puieți de salcâm și de frasin. ”Mediul este important pentru noi” Alina Gorghiu a avut o zi plina! De la primele ore ale dimineții de sambata, ministrul Justiției a plecat in județul Argeș, la plantat de copaci! Alina Gorghiu a lasat probleme din justiție pentru cateva ore, sambata dimineața, pentru a planta puieți de salcam și de frasin. Evenimentul a fost pus la punct de PNL Curtea de Argeș , cu susținerea Ocolului Silvic Curtea de Argeș și Primariei Comunei Albeștii de Argeș. Alina Gorghiu a participat activ la plantat puieți de salcam și de frasin Alina Gorghiu a scris totul pe Facebook, unde a vorbit și cat de important este mediul. La eveniment au participat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Racheta Starship, construita de compania SpaceX pentru a transporta astronauti spre Luna si apoi spre Marte, si-a incheiat zborul de incercare de joi, reusind sa atinga majoritatea obiectivelor misiunii, cu exceptia celui al coborarii controlate prin atmosfera terestra, conform unui anunt al companiei,…

- ”Cei mai mari dintre elevii nostri incep, de maine, probele scrise ale simularii examenului national de bacalaureat. Succes, dragii mei! Am incredere ca veti folosi acest moment pentru a va familiariza cu atmosfera examenului din vara, precum si pentru a va imbunatati rezultatele”, a transmis ministrul,…

- Un anume Valeriu Nicolae Ciolan, care se autointituleaza pompos jurnalist, a raspuns ordinului de zi pe unitate și a lansat un atac la adresa jurnalistei Anca Alexandrescu, dupa dezvaluirile incendiare despre tartorul Statului Paralel, Florian Coldea, și filmarile surprinse in exclusivitate cu escapada…

- O inregistrare video realizata in Ploiești arata un examinator auto care ajuta o femeie care se deplaseaza cu dificultate sa traverseze strada pe la trecerea de pietoni, relateaza publicația Observatorul Prahovean.In legenda filmarii, care a fost publicata pe o pagina pe Facebook, se subliniaza faptul…

- „Felicitari lui Alexander Stubb pentru victoria din cadrul alegerilor prezidentiale din Finlanda!, a scris, duminica seara, pe Facebook, Klaus Iohannis.Presedintele a afirmat ca cele doua tari vor continua cooperarea si sa apare valorile euroatlantice.”Astept cu nerabdare sa lucram impreuna si sa dezvoltam…

- Salvamont Brașov a facut și o serie de recomandari in anunț.„Avand in vedere observațiile și masuratorile nivometeorologice realizate de ANM, condițiile meteorologice precum și stratul de zapada depus in ultima perioada va recomandam sa va informați despre starea vremii inainte de a alege un traseu…

- S-a plantat, dar s-a și defrișat masiv. Primariile se lauda cu reușitele lor și pe alocuri, chiar au de ce, pentru ca bucureștenii au cateva parcuri noi, inclusiv acolo unde cartiere intregi duceau lipsa. Pe de alta parte, la nivel de oraș, ele sunt doar niște excepții fericite. In timp ce intr-un sector…

- Revelionul este prilejul perfect pentru a petrece timp cu persoanele dragi și de a le trimite felicitari/mesaje celor pe care nu-i poți avea aproape fizic. De aceea, ți-am pregatit o serie de imagini cu urarea ”La mulți ani 2024”/ ”Un an nou fericit”, pe care le poți trimite prin SMS, pe Facebook, Messenger,…