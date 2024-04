Câți bani iei în plus la pensie dacă ai avut ture de noapte, sporuri sau grupe de muncă Multe dintre discuțiile dintre pensionari se axeaza pe intrebarea: cat se adauga la pensie pentru cei care au avut ture de noapte, sporuri sau au lucrat in grupe speciale. Exista ingrijorari legate de modul in care noua lege poate sa afecteze pensiile celor cu experiența in grupe speciale. Insa, o alta nelamurire frecventa printre pensionari este daca orele de noapte, indemnizațiile și alte avantaje similare vor continua sa fie luate in considerare la calculul pensiilor. Pe langa acestea, cei care au lucrat in ture de 3 schimburi se intreaba daca trebuie sa prezinte o adeverința suplimentara pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

