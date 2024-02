Stiri pe aceeasi tema

- Societatea de Transport Bucuresti (STB) ii avertizeaza pe calatori cu privire la un mesaj fals postat pe o pagina social media in care este promovat un card ce poate fi folosit pentru calatorii gratuite cu mijloacele de transport STB. ”NU EXISTA un asemenea card de calatorii”. „Atentie! Mesaj fals,…

- Andreea Esca, in varsta de 51 ani, și-a surprins fanii de pe contul de socializare cu unul dintre preparatele sale preferate. Prezentatoarea știrilor Pro TV a explicat pas c pas reteta, care este una foarte simpla, cu ingrediente la indemana oricui.Chiar daca a recunoscut ca nu a gatit pana la 44 de…

- Parlamentarii PNL din Giurgiu cer Ministerului Transporturilor informari și rapoarte trimestriale privind desfașurarea lucrarilor pentru redeschiderea liniei de cale ferata București-Giurgiu, efectuate in proporție de 89%, in prezent. Linia de cale ferata București-Giurgiu a fost inchisa in 2005, cand…

- Parlamentarii PNL din Giurgiu cer Ministerului Transporturilor informari și rapoarte trimestriale privind desfașurarea lucrarilor pentru redeschiderea liniei de cale ferata București-Giurgiu, efectuate in proporție de 89%, in prezent. Linia de cale ferata București-Giurgiu a fost inchisa in 2005, cand…

- Avionul de antrenament IAR 99 SM, fabricat in Romania la Avioane Craiova SA, a inceput probele de zbor in cadrul procesului de modernizare, conform anunțului facut vineri seara de catre Ministrul Economiei, Stefan Radu Oprea. Prin intermediul rețelei sociale Facebook, Ștefan Radu Oprea a felicitat echipa…

- Un nou tramvai Astra Imperio a ajuns in Bucuresti. Care este traseulSocietatea de Transport Bucuresti (STB) anunta, vineri seara, ca tramvaiul Astra Imperio cu numarul 69 a ajuns in Bucuresti si va intra in traseu, incepand de sambata. ”De maine, Imperio circula pe linia 32! Tramvaiul Astra…

- Cele 100 de autobuze electrice produse in China și cumparate de Primaria Capitalei au ajuns in depoul STB Bujoreni, a anunțat joi, 30 noiembrie, primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, pe Facebook.Autobuzele au intrat deja in testele de anduranța, iar o parte din ele vor circula in aceasta luna,…

- Colindatorii Țarii Fagarașulu i lanseaza primele doua colinde pe 1 decembrie, de Ziua Naționala a Romaniei. Doua colinde vor fi lansate de 1 Decembrie, Ziua Naționala a Romaniei, la Fagaraș. Colindatorii Țarii Fagarașului au pregatit doua colinde pentru fagarașeni si nu numai: „Gazda mare ne primește’’…