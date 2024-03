Unde și-a petrecut Nicolae Ciucă seara de Mărțișor Președintele PNL, Nicolae Ciuca, a participat, de 1 martie, la un eveniment dedicat Marțișorului, alaturi de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, la Chișinau. Liderul Partidului Național Liberal a fost insoțit la eveniment de prim-vicepreședintele PNL, Rareș Bogdan. ”O reala bucurie sa ma aflu in aceasta seara, la Chișinau, la inaugurarea Festivalului Internațional de Muzica „Marțișor”. Ajuns la cea de-a 58-a ediție, evenimentul este o adevarata tradiție pentru inceputul primaverii. Muzica, dansuri, obiceiuri și un adevarat spectacol de culoare. Felicitari artiștilor și organizatorilor!”,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

