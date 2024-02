STB lansează noi metode de plată pentru transportul public Societatea de Transport București (STB) anunța noi metode de plata pentru transportul public. STB SA va introduce 1.912 stații de plata SelfPay, care vor fi amplasate in locații strategice precum marile rețele de retail, piețele agroalimentare, benzinarii, sediile bancilor partenere, primarii și alte instituții publice. „Crestem calitatea transportului public atat prin innoirea parcului de vehicule, cat si prin mijloace accesibile de plata a titlurilor de calatorie. Diversificam metodele de plata, crestem accesibilitatea si oferim solutii pentru toate categoriile de calatori”, a declarat Daniel… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Crestem calitatea transportului public atat prin innoirea parcului de vehicule, cat si prin mijloace accesibile de plata a titlurilor de calatorie. Diversificam metodele de plata, crestem accesibilitatea si oferim solutii pentru toate categoriile de calatori", a declarat Daniel Istrate, directorul…

- Societatea de Transport Bucuresti (STB) introduce noi metode de plata digitale pentru transportul public, incepand de luni, 19 februarie 2024. „Crestem calitatea transportului public atat prin innoirea parcului de vehicule, cat si prin mijloace accesibile de plata a titlurilor de calatorie. Diversificam…

- Societatea de Transport Bucuresti (STB) ii avertizeaza pe calatori cu privire la un mesaj fals postat pe o pagina social media in care este promovat un card ce poate fi folosit pentru calatorii gratuite cu mijloacele de transport STB. ”NU EXISTA un asemenea card de calatorii”. „Atentie! Mesaj fals,…

- Primele troleibuze electrice Solaris din lotul de 100 cumparat de Primaria Capitalei au fost scoase marți, 23 ianuarie, in probe, iar din februarie vor intra in circulatie pe linia 61, pe axa Vest – Centru, au anunțat primarul Capitalei, Nicusor Dan, și Societatea de Transport București (STB).„Astazi…

- Societatea de Transport București (STB), instituție subordonata Primariei Capitalei, continua sa ascunda numarul mijloacelor de transport in comun de suprafața care nu sunt prevazute cu dispozitive pentru plata calatoriei cu cardul bancar. Am primit noi sesizari de la cititori, privind autobuze Mercedes-Benz…

- Asociația de Dezvoltare Intercomunitara pentru Transport Public București-Ilfov (TPBI) a anunțat miercuri, 10 ianuarie, ca in perioada 10 ianuarie-17 ianuarie cei care folosesc autobuze, tramvaie și troleibuze ar putea avea probleme la plata cu cardul bancar la validatoare din cauza schimbarii furnizorului…

- Desi Societatea de Transport Bucuresti – STB S.A inregistreaza obligatii fiscale imense si se afla in imposibilitatea de a-si plati esalonarile datoriilor fiscale, conducerea acestei societati a decis in luna aprilie a acestui an sa achizitioneze servicii inutile, anume “consultanta specializata in…

- Fostul premier Florin Cițu a depus in Parlament un proiect de lege care schimba prevederile Codului Fiscal, iar plata CASS se va face pe o singura sursa de venit. „Contribuabilii (…) datoreaza, dupa caz, contribuția de asigurari sociale de sanatate pentru o singura sursa de venit, cu valoarea cea mai…