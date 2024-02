Viceprimarul Capitalei, Stelian Bujduveanu, anunta ca, de luni, cardul de calatorie STB poate fi reincarcat si la statiile de plata SelfPay, peste 1.900 de statii fiind in Bucuresti si in Ilfov. ” De astazi, cardul de calatorie STB poate fi reincarcat si la statiile de plata SelfPay! Terminalele digitale SelfPay reprezinta cea mai noua modalitate de plata pe care bucurestenii o au la dispozitie pentru plata calatoriei STB”, a scris, luni, pe Facebook, Stelian Bujduveanu. Viceprimarul municipiului Bucuresti anunta ca, in total, in Bucuresti si in Ilfov, sunt disponibile 1.912 statii de plata SelfPay…