Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Beclean continua sa dezvolte Baile Figa, complex care doar anul trecut a avut 200.000 de vizitatori. Gradina Urbana Transilvania, noul proiect pregatit de Nicolae Moldovan pentru zona respectiva va avea un „shopping village”, gampling și casuțe plutitoare. Intr-un interviu acordat pentru Transilvania…

- Operațiune ”anti-fake” la Alba Iulia: Polițiștii au confiscat haine contrafacute in valoare de peste 9.600 lei, de la un magazin Operațiune ”anti-fake” la Alba Iulia: Polițiștii au confiscat haine contrafacute in valoare de peste 9.600 de lei de la un magazin din Alba Iulia. Reprezentanții IPJ Alba…

- Patru persoane au fost spitalizate in stare grava dupa ce au consumat pește congelat achiziționat de la un magazin local. Din cauza lipsei de garda la Secția de Boli Infecțioase din Roman, pacienții au fost trimiși la Bacau pentru tratament. Mama și cei trei copii s-au infectat cu toxina botulinica, …

- Unde se va deschide primul magazin complet automatizat din Romania. Clientii nu scaneaza produsele si nu platesc la casa Supermarketul va fi impanzit de camere cu senzori, care urmaresc fiecare miscare si permit clientilor sa cumpere produsele. Mișcarile sunt convertite in vectori care materializeaza…

- O angajata a unui magazin din Targoviște a fost inșelata cu peste 20.000 de lei de catre un tanar din Brașov dupa ce a fost dusa in eroare. Barbatul a pretins ca este reprezentantul unei companii și ca trebuie sa efectueze unele lucrari la un terminal de tip POS. Intr-un timp scurt, brașoveanul a convins-o…

- Cei de la Protecția Consumatorului au desfașurat un control la un magazin Unicarm din județul Timiș. Acolo au gasit peste 2,7 tone de produse neconforme, care au fost retrase de la comercializare.

- Femeie din Sibiu, prinsa la furat in Alba Iulia: Ar fi sustras doua perechi de ochelari, in valoare de 2.800 de lei, dintr-un magazin de haine Femeie din Sibiu, prinsa la furat in Alba Iulia: Ar fi sustras doua perechi de ochelari, in valoare de 2.800 de lei, dintr-un magazin de haine La data de 8 februarie…

- In privinta comasarii alegerilor , el le-a transmis colegilor sai liberali ca nu s-a luat inca o decizie, dar sunt foarte multe argumente pentru un asemenea demers si "nu exista componente de neconstitutionalitate", relateaza Agerpres."Anul 2024 este an electoral cu 5 randuri de alegeri si pentru asta…