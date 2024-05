EUROVISION 2024: O finală cu cântec! Elveția a caștigat cea de-a 68-a ediție a concursului muzical Eurovision, incheind astfel o competiție tensionata și, uneori, tumultoasa, umbrita de o disputa legata de includerea Israelului in concurs și de descalificarea concurentului olandez, cu doar cateva ore inainte de inceperea finalei mari. Cantarețul elvețian Nemo, care se identifica ca non-binar, a caștigat competiția cu […] The post EUROVISION 2024: O finala cu cantec! appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

