- Elvetia a castigat finala Eurovision 2024, prin reprezentantul ei Nemo. Cantaretul a venit cu piesa „The Code”, un cantec foarte personal despre a fi non-binar. Romania n-a participat la Eurovision 2024 din cauza lipsei de fonduri, dupa cum a anunțat TVR. Finala de la Malmo, Suedia, a incheiat o competitie…

- CSO Voluntari a devenit campioana pentru prima data in istorieFormația ilfoveana și-a adjudecat titlul dupa ce a trecut de CSMV Alba Blaj in numarul minim de meciuri, impunandu-se la general cu 3-0. In al treilea meci al finalei, care a avut loc la Blaj, CSO Voluntari a caștigat cu 3-1 (-19, 22, 19,…

- Tenismanul roman Filip Cristian Jianu a castigat turneul ITF desfasurat in Insula Kish (Iran), dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, duminica, dupa ce l-a invins in finala pe maghiarul Gergely Madarasz cu 6-2, 6-3, potrivit Agerpres. De remarcat ca Jianu castigase, luni, un prim titlu in Insula…