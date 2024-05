Stiri pe aceeasi tema

- Juriul subliniaza ca, „prin poezia sa nestapanita, (Ana Blandiana) a dat dovada de o extraordinara capacitate de rezistenta in fata cenzurii”, scrie presa spaniola, citata de AGERPRES. Juriul a apreciat deopotriva ca Ana Blandiana „este mostenitoarea celor mai stralucite traditii literare, precum si…

- Poeta Ana Blandiana, nascuta la Timișoara acum 82 de ani, a fost recompensata joi cu Premiul Printesa de Asturia pentru Literatura pentru anul 2024, informeaza EFE. Juriul subliniaza ca, „prin poezia sa nestapanita, (Ana Blandiana) a dat dovada de o extraordinara capacitate de rezistenta in fata cenzurii”,…

- Doamna Giorgiana Avramescu, directorul Agenției de Presa A.M. Press, este plecata in aceste zile in Spania. Ca un fost și actual colaborator apropiat al primei agenții de presa private de dupa evenimentele din 1989, ma gandesc sa ofer și eu un subiect potrivit pentru fluxul redacțional. Adica in ton…

- Scriitoarea canadiana Alice Munro, laureata a Premiului Nobel pentru Literatura in 2013, ale carei povestiri despre viața femeilor din micile comunitați canadiene au facut-o celebra... The post Alice Munro, scriitoarea canadiana laureata a Premiului Nobel pentru Literatura, a murit la 92 de ani appeared…

- Scriitoarea canadiana Alice Munro, laureata a premiului Nobel, care a analizat viata de zi cu zi prin prisma povestirilor timp de peste 60 de ani, a murit la varsta de 92 de ani, la azilul sau din Ontario. Ea suferea de dementa de mai bine de un deceniu, scrie stirileprotv.ro .

- Ana Blandiana este poeta, figura politica și o eseista renumita. Invitata in cadrul podcastului „Altceva” cu Adrian Artene, a marturisit in exclusivitate care este povestea pseudonimului ei. Poeta a trait o adevarata drama. Ana Blandiana, pseudonim nascut de teama regimul comunist Distinsa poeta a vorbit…

- Pasionat de poezie, el a debutat ca poet in reviste pentru copii Talentul sau poetic a fost remarcat de Geo Dumitrescu si Ion Horea, de asemenea poeti. Geo Dumitrescu i a devenit mentor lui Gemal si i a publicat scrierile in revista "Contemporanul", in timp ce Ion Horea l a publicat in "Romania Literara"…

- Dupa meciul dintre Columbia și Romania, presa spaniola este laudativa in privința prestației lui Ianis Hagi. Marca, una dintre cele mai cunoscute publicații din Spania, il prezinta pe fiul lui Gica Hagi ca pe o figura centrala a meciului, afirmand ca acesta a adus o „revoluție in fotbalul romanesc”…