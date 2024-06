Ne visăm buricul NATO, dar nu putem construi un pod spre Cincu! In ultimii ani, poligonul militar de la Cincu s-a transformat dintr-un centru de antrenament intr-o baza NATO. Doar Franța a investit peste 80 de milioane de euro la Cincu, de cand conduce Grupul de Lupta al NATO din Romania. In schimb, Consiliul Județean Brașov tot promite de doi ani ca va construi un pod peste […] The post Ne visam buricul NATO, dar nu putem construi un pod spre Cincu! appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

