- Presedintele SUA, Joe Biden, a declarat miercuri ca este pregatit sa opreasca furnizarea anumitor arme catre Israel in cazul unei ofensive majore la Rafah, punand pentru prima data in mod public conditii privind sprijinul american pentru aliatul sau, scrie news.ro.

- Comisia executiva a Uniunii Europene a declarat joi ca regreta faptul ca Slovacia a dizolvat unitatea de urmarire penala dedicata corupției de stat și a avertizat ca blocul "nu va ezita" sa acționeze pentru a-și proteja interesele financiare, inforemaza Reuters, potrivit Rador Radio Romania. In pofida…

- Sportivii ruși și belaruși nu vor defila la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris, care vor avea loc la vara, a anunțat Comitetul Olimpic Internațional (CIO). Decizia a fost luata in contextul invaziei ruse din Ucraina, din februarie 2022. Cu toate acestea, sportivii din Rusia și…

- Gheorghe Raducan, cunoscut sub numele de Gigi „Corsicanu”, fostul lider de galerie de la Rapid, a intrat in direct dupa eșecul giuleștenilor in fața Farului, scor 1-2, și a explicat motivul pentru care suporterii au preferat sa nu incurajeze echipa, ca forma de protest dupa arestarea lui Liviu Ungurean.…

- Kate Middleton este bolnava, regina Camilla este "in pauza" iar regele Charles are cancer. Așa arata o monarhie invizibila: familia regala britanica dispare in fața ochilor supușilor sai și daca este adevarat, așa cum spunea Elisabeta despre Coroana, ca ''trebuie vazuta pentru a fi crezuta'', ne…

- Elefanții salbatici expusi riscului de extinctie din Bangladesh vor beneficia de o hotarare judecatoreasca prin care este interzisa capturarea lor si care ii protejeaza de exploatare, relateaza BBC preluat de Rador Radio Romania. Grupurile pentru drepturile animalelor au salutat suspendarea tuturor…

- Principalul spital din statul american Alabama a suspendat procedurile IVF (fertilizare in vitro) dupa ce Curtea Suprema a statului a hotarat ca embrionii criogenati pot fi considerati in mod legal copii, informeaza Rador Radio Romania. Autoritatile spitalicesti americane au declarat ca se tem ca…

- Inainte de ofensiva planificata asupra orasului Rafah din Fasia Gaza, israelienii vor sa evacueze populatia in tabere mari de corturi langa frontiera cu Egiptul, scrie luni ziarul Wall Street Journal, preluat de dpa, noteaza Agerpres. Oficiali egipteni citati ca surse de publicatia respectiva au…