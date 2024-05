Impozitele şi taxele care li se pregătesc românilor, după majorările promise în anul electoral 2024 Romanilor li se pregatesc noi taxe și impozite. Planurile de majorare a cheltuielilor anunțate de guvernanți ar putea sa amplifice și mai mult deficitul Romaniei, punand sub semnul intrebarii echilibrul financiar al țarii. In primele trei luni ale acestui an, deficitul acumulat in Romania a atins suma de 35,88 miliarde de lei, reprezentand 2,06% din PIB. Reforma pensiilor, inițial estimata sa aiba un impact financiar de 10 miliarde de lei, s-ar putea dovedi a fi mai costisitoare decat anticipatul inițial. Pe langa aceasta, s-au promis majorari salariale pentru angajații de la Casa de Sanatate… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

