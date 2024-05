Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat in sedinta de joi ordonanta de urgenta care prevede cresteri salariale de 10% pentru anumite categorii de bugetari, dar si decontarea ochelarilor de vedere, in limita a 500 de lei, potrivit AGERPRES.

- Ministerul Muncii a pus in dezbatere publica un proiect de ordonanta care prevede majorarea salariilor unor categorii de bugetari cu 10%, anul acesta, in doua transe. Este vorba de diplomati, angajatii institutiilor de cultura, cei din sistemul de aparare, din primarii si din institutii finantate din…

- Angajatii din muzeele din Romania ii ofera premierului Marcel Ciolacu „oportunitatea culturala de a vizita doar entitatile pentru care Guvernul, in intelepciunea sa, a considerat ca merita o recunoastere a muncii”, se arata intr-un comunicat al Federatiei Nationale a Sindicatelor din Cultura si Mass-Media…

- Nu mai sunt bani de pensii și salarii pentru bugetari in prag de sarbatori? Guvernul a lamurit lucrurileRecalcularea pensiilor si majorarile salariale in sectorul bugetar sunt cuprinse in Legea bugetului de stat si nu se pune sub nicio forma problema ca acestea sa nu fie achitate, a reiterat, marti,…

- Angajații romani se vor bucura, la sfarșitul acestei luni, de o minivacanța prelungita binemeritata. Exista insa și persoane care vor lucra in aceste zile, dar care vor incasa un spor de 100% pentru orele lucrate.Guvernul a declarat ziua de 2 mai ca fiind libera, pentru a face punte intre 1 Mai și Vinerea…

- Guvernul a adoptat joi Ordonanta de Urgenta care mareste salariile angajatilor din institutiile de aparare, ordine publica si securitate nationala. Mai exact, Guvernul a adoptat Ordonanta de Urgenta care mareste salariile cu 30%.Documentul dubleaza si valoarea indemnizatiilor primite pentru…

- Angajatii din penitenciare vor protesta, in majoritatea unitatilor de detentie, din 21 martie, daca nu li se aplica Legea salarizarii unitare, a declarat, luni, presedintele Federatiei Sindicatelor din Sistemul Penitenciar (FSSP), Florin Schiopu. „In 2022, la 1 ianuarie, cand ar fi trebuit sa se incheie…

- Guvernul a adoptat masurile corecte pentru a combate efectele crizelor multiple din ultimii ani, declara Marcel Boloș, potrivit Rador Radio Romania. Ministrul finanțelor, Marcel Boloș, considera ca decizia agenției de evaluare Fitch, de a menține ratingul Romaniei pentru datoriile pe termen lung…