Antrenor nou la CS Unirea Ungheni 2018

- CS Unirea Ungheni 2018, ocupanta locului 2 in Seria 9 a Ligii a III-a, a incheiat la egalitate sambata, 25 mai, scor 1-1 (1-0), in deplasare, cu SCM Zalau, campioana Seriei 10 din cadrul aceleiași ligi. Pentru echipa din Ungheni a inscris Piper, in minutul 23, iar pentru gazde a egalat Pop, in minutul…

- Principala echipa de fotbal a județului Mureș, CS Unirea Ungheni 2018, a remizat vineri, 3 mai, in deplasare, scor 0-0, in fața formației Gloria 2018 Bistrița. Meciul a contat pentru etapa a 6-a a play-off-ului Seriei a 9-a a Ligii a III-a. In cealalta disputa a etapei, Univ. din Alba Iulia a invins,…

- Etapa a 5-a din play-off-ul Ligii a III-a de fotbal s-a desfașurat vineri și sambata, 26-27 aprilie, cu echipele din zona noastra in meciurile: Olimpic Cetate Rașnov – Kids Tampa Brașov 2-1 (vineri) și Olimpic Zarnești – Campulung Muscel 3-2 (sambata) – in seria a 5-a și Unirea Ungheni – Universitatea…

- CS Unirea Ungheni 2018 a pierdut acasa sambata, 27 aprilie, cu scorul de 2-3 (0-0), in fața formației Univ. din Alba Iulia, intr-un meci contand pentru etapa a 5-a a play-off-ului Seriei a 9-a a Ligii a III-a de fotbal. In celalalt meci al etapei, ACS Mediaș a fost invinsa, pe teren propriu, cu scorul…

- Unirea Ungheni 2018 a invins sambata, 20 aprilie, pe teren propriu, cu scorul de 1-0, formația ACS Mediaș, in etapa a 4-a a play-off-ului Ligii a III-a de fotbal, Seria a 9-a. Pentru echipa pregatita de fostul internațional roman Florentin Petre a inscris Fortes, in minutul 86. In celalalt meci al etapei,…

- Unirea Ungheni a caștigat, sambata, cu 2-0, partida disputata in deplasare cu CS Universitar Alba Iulia, din cea de-a doua etapa a fazei play-off din Liga a 3-a de fotbal, seria a 9-a. In celalalt joc din play-off, Gloria Bistrița și ACS Mediaș au remizat scor 1-1. In clasament conduce Bistrița cu 44…

- Unirea Ungheni a invins sambata, 6 aprilie, in deplasare, cu scorul de 2-0 (0-0) formația CSU Alba Iulia, in etapa a 2-a a play-off-ului Seriei 9 a Ligii a III-a de fotbal. Golurile echipei pregatita de fostul internațional roman Florentin Petre au fost reușite de Fulop (63) și Horșia (66 – penalty).…

- Unirea Ungheni, formație pregatita de fostul internațional roman Florentin Petre, a invins sambata, 29 martie, in deplasare, cu scorul de 2-1 (2-0), pe ACS Mediaș, in prima etapa a play-off-ului Seriei 9 a Ligii a III-a la fotbal. Golurile mureșenilor au fost reușite de Astafei (min. 20) și Piper (min.…