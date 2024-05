Ministerul Muncii a pus in dezbatere publica un proiect de ordonanta care prevede majorarea salariilor unor categorii de bugetari cu 10%, anul acesta, in doua transe. Este vorba de diplomati, angajatii institutiilor de cultura, cei din sistemul de aparare, din primarii si din institutii finantate din venituri proprii ale Guvernului si Parlamentului. Actul normativ vizeaza si personalul agentiilor pentru protectia mediului. Sindicatele din administratie critica ordonanta si ameninta cu proteste. Acestea apreciaza ca executivul promoveaza o politica salariala discriminatorie care nu ia in calcul…