Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a adoptat, joi, ordonanta de urgenta care prevede majorari salariale cu 10%, in doua transe, in lunile iunie si septembrie, pentru angajatii din domeniile cultura, diplomatie, oficiile Registrului Comerului, institutiile din subordinea si coordonarea Guvernului, ministerelor sau sub controlul…

- VIDEO: Cresc salariile pentru unele categorii de bugetari și indemnizațiile pentru persoane cu handicap. Decizii la Guvern Cresc salariile pentru unele categorii de bugetari și indemnizațiile pentru persoane cu handicap. Anunțul a fost facut de premierul Marcel Ciolacu, la inceputul ședinței de Guvern…

- „Incepem prin a rezolva unele inechitați existente in randul personalului bugetar. Aprobam o majorare salariala cu 10% in doua tranșe, iunie și septembrie, pentru mai multe categorii de salariați din administrația centrala și locala. Vorbim in special despre angajații din cultura, de la Registrul Comerțului,…

- Guvernul aproba, in ședința de joi, majorarea cu 10%, in doua tranșe, a salariilor unor categorii de bugetari, a anunțat premierul Marcel Ciolacu.„Incepem prin a rezolva unele inechitați existente in randul personalului bugetar.

- Ministerul Muncii a pus in dezbatere publica un proiect de ordonanta care prevede majorarea salariilor unor categorii de bugetari cu 10%, anul acesta, in doua transe. Este vorba de diplomati, angajatii institutiilor de cultura, cei din sistemul de aparare, din primarii si din institutii finantate din…

- Cresteri salariale de 10% pentru anumite categorii de bugetari, in doua tranșe. Proiect, la Ministerul Muncii Cresteri salariale de 10% pentru anumite categorii de bugetari, in doua tranșe. Anumite categorii de bugetari vor beneficia de cresteri salariale de 10% raportate la nivelul lunii decembrie…

- ”PSD iși asuma ca obiectiv politic major implementarea salariului minim european in Romania, pana la finalul anului 2024. In acest sens, specialiștii PSD lucreaza deja la elaborarea unei propuneri de reglementare, pentru transpunerea in legislația naționala a Directivei europene privind salariile minime…

- Guvernul a adoptat o ordonanța de urgența privind majorari salariale pentru angajații din sanatate, asistența sociala și alte sectoare de activitate bugetara. Conform Ministerului Muncii și Solidaritații Sociale, actul normativ aprobat stabilește ca, incepand cu luna martie 2024, salariile de baza ale…