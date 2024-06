Stiri pe aceeasi tema

- Actul normativ promulgat are ca obiect de reglementare aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 5/2023 pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 20/2014 privind stabilirea unor masuri de eficientizare a activitatii de privatizare pentru dezvoltarea in conditii de profitabilitate…

- Angajatii Arhivelor Nationale vor protesta maine in fata guvernului timp de doua ore din cauza discriminarilor salariale la nivelul institutiei. Alaturi de ei vor fi si angajatii agentiilor de protectia mediului, care au obtinut deja egalizarea salariala solicitata, dar participa la protest din solidaritate.…

- Romanii care locuiesc la bloc vor avea parte de o noua lege care va fi in favoarea lor, aceasta fiind deja adoptata de Parlament. Deputații au aprobat, in mod decizional, proiectul care valideaza ordonanța de urgența 179/2022, care modifica și completeaza Ordonanța de Urgența a Guvernului nr. 18/2009…

- Alocația complementara. Venituri luate in calcul Familiile cu resurse financiare limitate din Romania au acces la diverse soluții pentru a-și suplimenta veniturile, iar una dintre acestea este cunoscuta sub numele de alocație familiala complementara sau alocația pentru susținerea familiei. Alocația…

- Schimbare importanta in functionarea Bancii de Export-Import a Romaniei, Eximbank, odata cu promulgarea de catre presedintele Klaus Iohannis a legii privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 127/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 96/2000. Aceasta din urma privește organizarea…

- Cabinetul Ciolacu va adopta joi, 4 aprilie, o HG privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2024 al Regiei Nationale a Padurilor – Romsilva, aflata sub autoritatea Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor. Cheltuielile cu personalul la Romsilva, per total, raman aproximativ la valoarea…

- Mai sunt doar cateva zile in care romanii pot retrage cash banii necheltuiți de pe cardurile de energie. Altfel, sumele ramase se pierd dupa data de 31 martie. La sfarșitul lunii februarie, Ministerul Muncii anunța ca drepturile de ajutor de incalzire vor fi menținute in plata in toata perioada din…

- PSD vrea menținerea celor doua masuri de plafonare: la adaosul comercial și la energie și gaze. Un prim pas s-a facut deja. Legea care prelungește masura plafonarii adaosului comercial la produsele de baza pana la finalul anului a fost adoptata de Parlament la propunerea parlamentarilor PSD. ”Decizia…