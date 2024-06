Stiri pe aceeasi tema

- Nationala feminina de volei a Romaniei a fost invinsa de echipa Belgiei cu scorul de 3-0 (25-14, 25-12, 25-19), duminica, la Ostrava (Cehia), in finala mica a competitiei Golden League. Tricolorele s-au inclinat in doar 66 de minute, dupa ce sambata au pierdut semifinala cu Cehia (1-3). Simina Strachinescu…

- Nationala feminina de volei a Romaniei a fost invinsa de Cehia cu scorul de 3-1 (19-25, 25-13, 25-18, 30-28), sambata seara, la Ostrava (Cehia), in semifinalele Golden League.Gazdele s-au impus dupa o ora si 51 de minute, in fata a 1.

- ”Tricolorele” au terminat competiția cu patru victorii și doua infrangeri și vor juca in week-end-ul final de la Ostrava (15-16 iunie). Romania s-a calificat intre cele mai bune patru echipe din Golden League in urma celor trei turnee disputate. Echipa noastra a obținut patru victorii in minimum de…

- Nationala feminina de volei a Romaniei a fost invinsa de Cehia cu scorul de 3-1 (25-18, 22-25, 25-23, 25-23), sambata, la Teplice, in Golden League. Tricolorele s-au inclinat dupa doua ore de joc. Ele au condus cu 23-20 in seturile trei si patru, insa le-a pierdut pe ambele cu 23-25. Ana Cristina Miron…

- Nationala de volei masculin a Romaniei a fost invinsa sambata, la Baku, de reprezentativa Ucrainei, scor 3-1, in al doilea meci din Golden League.Scorul pe seturi a fost 20-25, 25-21, 25-23, 25-19, scrie news.ro.

- Nationala de volei masculin a Romaniei a invins vineri, la Baku, reprezentativa Azerbaidjan, scor 3-0, in primul meci din Golden League. Scorul pe seturi a fost 25-16, 25-16, 25-19. In a doua partida din cadrul turneului de la Baku, tricolorii vor juca sambata in compania Ucrainei. Romania va mai juca…

- Evoluție extraordinara pentru naționala Romaniei in amicalul contra Țarilor de Jos. La Wijchen, in fața unei sali arhipline, Romania a cedat 2-3. Fetele noastre au jucat insa extrem de curajos și au avut o șansa enorma sa invinga. Dupa un prim set controlat de gazde, caștigat cu 25-20, Romania și-a…

- Romania vibreaza de anticipație și entuziasm inaintea participarii sale la Golden League, un moment cu totul remarcabil pentru echipa naționala feminina de volei, precum au fost si participarile de la toate editiile anterioare, echipa noastra fiind o prezenta constanta la aceasta intrecere sportiva.…