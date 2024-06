Stiri pe aceeasi tema

- Romania va prelua, pentru sase luni, comanda unei grupari navale NATO, care activeaza in Marea Mediterana, au anuntat reprezentantii Fortelor Navale Romane. ”Puitorul de mine si plase 274 «Viceamiral Constantin Balescu» va pleca joi, 20 iunie, din Portul militar Constanta in Marea Mediterana pentru…

- Puitorul de mine si plase 274 "Viceamiral Constantin Balescu" va pleca joi, 20 iunie, din Portul militar Constanta in Marea Mediterana pentru a se integra in gruparea navala permanenta a NATO de lupta contra minelor SNMCMG 2 Standing NATO Mine Countermeasures Group Two .In cadrul unei ceremonii militare…

- MBDA a semnat un contract cu IAR Brașov pentru a facilita integrarea Marte ER pe o platforma de elicopter destinata Forțele Navale Romane, bazata pe platforma Airbus H215M. Cu ajutorul performanțelor sale de varf, Marte ER va asigura o capacitate de ultima generație pentru indeplinirea misiunilor de…

- Fermierii romani au dane separate pentru exportul de cereale in Portul Constanța, in acest an, asigura ministrul Agriculturii, Florin Barbu. Florin Barbu la transmite fermierilor ca interdictia cerealelor ucrainele in Romania nu va expira. Ministrul spune ca a fost de multe ori in Portul Constanta…

- In timp ce infrastructura rutiera din Romania se confrunta cu numeroase provocari și intarzieri in modernizare, exista inca pași semnificativi care se fac in ceea ce privește dezvoltarea și imbunatațirea rețelei de drumuri. Recent, s-a remarcat o mișcare in direcția corecta in ceea ce privește modernizarea…

- Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, a afirmat, astazi, ca Romania asigura peste 20% din consumul de carne de oaie din Uniunea Europeana. Prezent la Sambra Oilor, o manifestare tradiționala din Salaj, el a laudat oierii romani. „Ma bucur ca particip astazi la o traditie pe care o respectati de ani…

- Fregata "Regina Maria, avand la bord un elicopter IAR 330 Puma Naval si un detasament pentru forte speciale FOS , a plecat joi, 9 mai, din portul militar Constanta pentru a participa, timp de 30 de zile, la Operatia EUNAVFOR MED "IRINI, in Marea Mediterana. Romania ia parte, astfel, pentru a treia oara…

- Ne aflam in plina isterie a sondajelor. Daca e sa judecam dupa rezultatele contradictorii ale acestora, bucureștenii sunt total inconsecvenți. Iși schimba, adica, preferințele de pe o zi pe urmatoarea. Deși nimic din activitatea electorala a candidaților nu determina aceasta nestatornicie. Lupta pentru…